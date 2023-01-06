الإعلامية إيمان رياض تقيم العزاء الثاني لوالدها غدا في الشيخ زايد

أعلنت الإعلامية إيمان رياض، إقامة عزاء ثان لوالدها في الجيزة، بعد استقبالها للمعزين أمس، بمسجد عبد المنعم رياض في الإسكندرية.

وقالت إيمان رياض عبر حسابها على «فيس بوك»: «عزاء والدي الحبيب المهندس حسني رياض، الله يرحمه ويغفر له، السبت، في مسجد المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، أمام كومباوند حدائق المهندسين، بالجيزة المعاد من 7 إلى 9 مساء».

واختتمت: «عظم الله أجركم، ونرجوا الدعاء لأبي الحبيب فضلا وليس أمرا، ولا عزاء في المنزل لظروف خاصة».

وفاة والد إيمان رياض

وغيب الموت، الأربعاء الماضي، والد الإعلامية إيمان رياض، وأعلنت خبر الوفاة عبر حسابها على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أبي.. صلاة الجنازة بعد العصر في جامع المواساة.. أرجو اللي يقدر يجي يصلي على أبويا النهاردة يجي، من فضلكم ادعو له».