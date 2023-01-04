إعلاميون وفنانون يواسون إيمان رياض في وفاة والدها.. بينهم صفاء جلال

حرص عدد كبير من الإعلاميين والفنانين على مواساة الإعلامية إيمان رياض في وفاة والدها، الذي أعلنت رحيله عن دنيانا صباح اليوم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلقت الإعلامية لينا شاكر على منشور إيمان رياض: «ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبرك»، وكتبت الفنانة صفاء جلال: «البقاء لله حبيبتي ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

وقالت الإعلامية ميار الببلاوي: «البقاء لله يا روحي»، أما الإعلامي هشام مصطفى علق قائلا: «لا إله إلا الله، البقاء والدوام لله».

وكتب الفنان تامر فرج: «البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر».

عزاء والد إيمان رياض

وأعلنت الإعلامية إيمان رياض عبر حسابها على فيس بوك، وفاة والدها، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أبي.. صلاة الجنازة بعد العصر في جامع المواساة.. أرجو اللي يقدر يجي يصلي على أبويا النهاردة يجي من فضلكم ادعو له».

وأعلنت إيمان رياض في منشور آخر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موعد العزاء قائلة: «العزاء غدًا إن شاء الله الخميس في مسجد عبد المنعم رياض بالإسكندرية.. قاعة الواحد الأحد بعد صلاة المغرب».