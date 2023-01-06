خبير مصرفي: طرح شهادات الـ25% «لن يتجاوز شهرا».. ونجاحها مضمون

توقع الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً ماجد فهمي، ألا تتجاوز مدة الشهادات البلاتينية الجديدة الصادرة عن بنكي الأهلي المصري ومصر، شهراً من وقت الطرح وإعلان فتح باب الاكتتاب.

«فهمي»: نجاح شهادات الـ25% في جمع الحصيلة المستهدفة مضمون 100%

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ شهادات الـ25% عائد سنوي والـ22.5% عائد شهري، يجب أن تتوقف عند جمع حصيلة معينة، وبالنسبة للأرقام المُعلنة عن اكتتاب أول يومين فنجاحها غير مسبوق وبنسبة 100% ستحقق الحصيلة المرجوة في أقرب وقت.

وتابع: «الهدف الأساسي من الشهادات جذب مدخرات بالعملة المحلية، فشهادات الـ18% عائد سنوي التي تم طرحها في مارس 2022، توقفت بمجرد الإعلان عن جمع حصيلة بقيمة قاربت على الـ700 مليار جنيه».

كما أكد الدور الإيجابي للشهادات ذات العائد المرتفع على الاقتصاد ككل، فيما يجب وقفها عند تحقيق الأهداف التي من أجلها طُرحت لاكتتاب الجماهير، خاصةً في ظل إقبال غير مسبوق يدعم التوقعات بعدم تجاوز مدة الاكتتاب 3 أسابيع إلى شهر كحد أقصى.

رئيس بنك مصر: شهادات الـ25% لفترة محدودة جداً

كان رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، قد صرَّح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء «دي إم سي»، بأنَّ شهادات الـ25 % ستتم إتاحتها «لفترة محدودة جداً».

وأوضح وقتها «الإتربي» خلال المداخلة المُذاعة على قناة «دي إم سي» مع الإعلامي رامي رضوان، عن توقف الاكتتاب بـ شهادات الـ25%، «ممكن توقف بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، منعرفش هيتوقف طرحها إمتى».

كما أكد على أهداف طرح الشهادات البلاتينية الجديدة، والتي من أبرزها على الإطلاق تقليل التضخم والحد منه.

فيما أعلن أمس الخميس، كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، المُصدرين للشهادة، أنَّ فروعا إضافية تابعة لهما ستستقبل العملاء الراغبين بشراء الشهادات ذات العائد المرتفع، يومي الجمعة 6 يناير الجاري من الـ2 ظهراً وحتى الـ6 مساء، والأحد 8 يناير من الـ9 صباحاً وحتى الـ3 مساء.

ونجح الوعاء الادخاري الجديد بمميزاته غير المسبوقة، في جمع حصيلة قاربت على 60 مليار جنيه، بحسب ما كشفت عنه مصادر داخل البنكين المُصدرين للشهادات في تصريحات صحفية.