حصيلة شهادات الـ25% تقترب من 60 مليار جنيه في أول 72 ساعة من طرحها

كشف البنك الأهلي المصري، عن اقتراب حصيلة شهادات الـ 25% والـ 22.5% الجديدة من الـ 60 مليار جنيه، وذلك خلال أقل من 72 ساعة من وقت الإعلان عن طرحها بالسوق المحلي.

حصيلة البنك الأهلي من شهادات الـ 25% الجديدة: 28 مليار جنيه

ووفقاً لمصادر مطلعه بأحد البنكين، فإنَّ حصيلة الشهادات ذات العائد المرتفع الجديدة موزعة بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر كالتالي 32 مليار جنيه حصيلة الأول، و28 مليار جنيه حصيلة الثاني.

يشار إلى أنَّ أكبر مصرفين حكوميين أعلنا عن طرح أوعية إدخارية جديدة بعوائد تفضيلية تصل لـ 25% سنوي و22.5% شهري عبارة عن شهادات بلاتينية مدتها عام.

وتم طرح الشهادات ذات العائد المرتفع لامتصاص السيولة الزائدة من السوق ما يساهم في كبح جماح التضخم، بجانب توجيه مدخرات المصريين للاستثمار بالعملة المحلية ما يدعم الجنيه المصري ويخفف من ظاهرة الدولرة.

«الإتربي»: الشهادات الجديدة لفترة محدودة

ووفقاً لتصريحات إعلامية سابقة لرئيس بنك مصر، فإنَّ شهادات طلعت حرب الجديدة سيتم طرحها في السوق المصري لفترة محدودة.

ولاستقبال الجماهير، استعدت فروع أكبر مصرفين حكوميين بالعمل الإضافي، فروع إضافية، خلال المواعيد الآتية؛ اليوم الجمعة من الـ 2 ظهراً وحتى الـ 6 مساءًا، وبعد غد الأحد من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 3 عصراً.