نائب رئيس البنك العقاري: عائد شهادات الـ 25% لن يتكرر.. والفرصة سانحة لشرائها

أكد وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، التحرك الإيجابي للجنيه أمام الدولار، وبالتالي الفرصة سانحة لتوجيه المدخرات نحو شراء شهادات الـ 25% والاستفادة من العائد الذي لن يتكرر، خاصةً أنَّه متاح لفترة محدودة.

وتوقع وليد ناجي، أن تنشط شهادات الـ 25% المطروحة للاكتتاب أمام الجمهور من أكبر بنكين حكوميين؛ الأهلي المصري ومصر، السوق المصرفي من خلال زيادة حجم محافظ الودائع ومنتجات التجزئة، بجانب دعمها للعملة المحلية.

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الشهادات البلاتينية الجديدة بعائد سنوي 25% وعائد شهري 22.5%، ستحد من معدلات التضخم وستجذب قدرا عاليا من السيولة بتوجيه «الكاش» الذي يحمله الأفراد للأوعية الادخارية بالبنوك وقنوات الاستثمار، بدلاً من إنفاقه على الاستهلاك وشراء الكماليات.

هدف أساسي لـ شهادات الـ 25 و22.5% تشجيع المصريين على الادخار

وأكد نائب رئيس البنك العقاري، أنَّ الشهادات الجديدة بعائد مرتفع هدفها الأساسي تشجيع المصريين على الإدخار؛ خاصة مع ارتفاع العائد غير المسبوق على الإطلاق والقادر على منع تآكل المدخرات بفعل التضخم.

ومع إتاحة الشهادات لفترة محدودة، خاصةً أنَّ آجالها تمتد لعام فقط، يرى «ناجي» ضرورة اقتناص الفرصة وشراء الشهادات الجديدة، «مع تحرير سعر الصرف شهدنا تحركا إيجابيا للجنيه أمام الدولار مؤخرا، وهو أدعى لبدء بيع العملة الأمريكية قبل أن تتراجع بشكل كبير؛ الأمر المتوقع على المدى القصير مثلما حدث بعد 2016 وشاهدنا الدولار يهبط بشدة».

«اللي عنده دولار أو ذهب يبيعه ويشتري شهادات الـ 25%»

كما يرى أنَّ طرح مثل هذه الأوعية الإدخارية بالسوق المحلي، رد كافي على مروجي الاستثمار بأوعية غير مدرة للعائد مثل «الذهب» و«الدولار» وبأنَّ الأخيرة الملاذ الآمن الحالي بدلاً من الإدخار بالعملة المحلية، أما بعد إصدار شهادات الـ 25% من أكبر مصرفين حكوميين أقول للمصريين، «اللي عنده دولار أو ذهب مكتنزه يبيعه ويقتنص الفرصة بشراء شهادات الـ25% والاستفادة من العائد لمدة عام، خاصةً وأنَّ الشهادة البلاتينية مطروحه لفترة معينة ومحدودة».