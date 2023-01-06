مشرف المشروعات بجامعة سوهاج لـ مصر تستطيع: وادي التكنولوجيا تطبيق لرؤية مصر 2030

قال الدكتور كمال محمد طلب، مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة سوهاج ومشرف المشروعات بالجامعة، إن فكرة وادي التكنولوجيا تأتي تطبيقا لرؤية مصر 2030، وتم دراسة كل المشاكل والمعوقات لربط البحث العلمي بالابتكار والصناعة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة dmc، «أهم هذه المعوقات كان وجود تشريعات تم تعديلها، وتم إضافتها منها تشريع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأصدر عام 2018 ولائحته التنفيذية عام 2019، وينص على إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا تابعة للوزارة لإنشاء شركات واحتضان الأفكار ورعايتها».

وتابع: «وادي التكنولوجيا بدأنا فيه في شهر يناير 2022 وحصلنا على موافقة مجلس الجامعة، وكلفت مديرا تنفيذيا لوادي التكنولوجيا، واستهدفنا عدد كبير جدا من المشرعات التي نراها بشكل يومي لكن لا تجد الفرص المناسبة».

واستطرد: «عملنا لائحة تنفيذية وإجراءات كثيرة ومؤتمرات وفرص عمل ودرسنا كل أودية التكنولوجيا بالجامعات كلها، وقررنا ألا نبدأ بالاحتضان والأفكار ولكن سنبدأ بالاستثمار والمشاريع الموجودة بالفعل، وحاليا لدينا نحو 20 مشروعا خلال عام، وعملنا إعلان منذ نحو شهر ونصف، وسميناه بنك الأفكار وكان الهدف منه بحثي وتجميع كل القواعد الممكنة الخاصة بالأبحاث من خلال الواقع».