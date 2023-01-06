تنمية الصعيد.. حياة كريمة تُغير واقع أهالي جرجا بـ215 مشروعا

تبذل الدولة المصرية جهودًا مضنية في تنمية الصعيد، وإقامة مشروعات غير مسبوقة ومتميزة في في كل القطاعات المتنوعة والمختلفة والتي جاءت على رأسها قطاع التعليم والصحة والطرق، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وشهد مركز جرجا طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات وتأسيس بنية تحتية مع توفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وتنشر «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المشروعات التي حظيت بها قرى مركز جرجا وجاءت كالتالي:

وقال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج في بيان له، إنه بلغت المشروعات بقرى مركز جرجا التي تقوم بها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 86 مشروعا تشرف عليها القطاعات المركزية، و129 مشروعًا تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في شتى القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين.

وأوضح محافظ الإقليم أن خطة المشروعات جاءت وفقا لتوجيه القيادة السياسية، التي جاءت كالتالي:28 مشروعًا للصرف الصحي.

- محطة معالجة المحاسنة.

- 19 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، ومحطة مياه شرب.

27 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء.

- إنشاء وتطوير 21 وحدة صحية، منها 16 وحدة إنشاء جديد، و5 وحدات رفع كفاءة، بالإضافة إلى إنشاء 4 مراكز جديدة لطب الأسرة.

- إنشاء ورفع كفاءة 5 طرق داخلية.

- إنشاء 5 مجمعات للخدمات الحكومية.

إنشاء 5 مجمعات للخدمات الزراعية.

- إنشاء 4 نقاط إسعاف.

- إنشاء وتطوير 4 مراكز للشباب.

- إنشاء مركزين لتنمية الأسرة والطفل.

- رفع كفاءة 2 وحدة اجتماعية وإنشاء مركز تأهيل اجتماعي.

إنشاء وتطوير 86 مشروعا ما بين إنشاء وبين تطوير مدارس وتبطين الترع ومراكز البريد، إنشاء مجمع حرفي.