البابا تواضروس: الرئيس السيسي حريص على طمأنة جموع المصريين في أي أزمات

وجه البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «أتقدم بشكر من القلب للرئيس السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة، الذي يؤكد بحضوره، حرصه على تقديم التهنئة بالعيد والعام الجديد، وطمأنة جموع المصريين في أي أزمات تأتي على الوطن، وعندما يكون القائد مطمئنا على الوطن فإننا نطمئن فيه».

ووجه الشكر للرئيس السيسي، على برقيات التهنئة التي أرسلها للكنائس المصرية في الخارج، وعلى البرقيات التي قدمتها السيدة قرينته انتصار السيسي.

وأكد البابا خلال كلمته في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة أثناء قداس عيد الميلاد المجيد، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر نجحت في استضافة مؤتمر قمة المناخ، الذي نتج عنه لأول مرة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بموافقة عدد كبير من الدول، نأمل أن يكون النظام العالمي له القدرة والإرادة في التعامل مع مشكلات المناخ.

وأرسل البابا تواضروس الثاني، التحية والتهنئة لكل الآباء الأساقفة المطارنة في قارة أوروبا، وأرسل المحبة والتهنئة للكنائس في الخليج العربي والدول الآسيوية مثل الفلبين وإندونيسيا، وأيضا الكهنة والآباء في قارة استراليا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.