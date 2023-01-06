بطريقة قانونية وبضمان «المركزي».. كيف تربح 25 ألف جنيه في يوم واحد؟

ارتفع سعر الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية» أجل عام إلى 20.88% لأول مرة، لتتيح بذلك أكبر عائد لأذون الخزانة منذ سنوات، للراغبين في فرص الاستثمار المرن للمدخرات والحصول على العائد مقدماً.

الحصول على 21 ألف جنيه في أيام

بإمكان الراغبين في الحصول على حوالي 21 ألف جنيه في غضون يوم واحد، التقدم الآن بطلب شراء لـ أذون خزانة بقيمة 100 ألف جنيه من أي من البنوك، والحصول على العائد مقدماً.

تتيح أذون الخزانة المصرية، التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية مرتين أسبوعياً، العائد مقدماً، وذلك في مزادات يديرها البنك المركزي الذي يتلقى عروض الاكتتاب بأعلى سعر فائدة، يتجاوز في الغالب سعر الفائدة على الشهادات والودائع.

وفي مزاد يوم أمس الخميس، اقترب عائد أذون الخزانة المصرية أكثر إلى شهادة الـ25% التي طرحها كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحكوميين، يوم أمس الأول، وسط توقعات بتفوق عائد أذون الخزانة خلال أسابيع قليلة.

البنوك تطلب 25% فائدة

ووفقا لنتائج العطاءات المطروحة من جانب البنك المركزي المصري، أمس الخميس، فإن بنوك ومؤسسات تقدمت بطلبات بلغت 202 طلب اكتتاب في أذون «العام» وطلبت سعر فائدة 25.06%.

إذا أردت الحصول على عائد 21 ألف جنيه تقريباً في غضون يوم واحد، يمكنك التقدم لشراء أذون بمبلغ 100 ألف جنيه، وبعد الحصول على 20.880 جنيه يمكنك التقدم لشراء سبيكة ذهب صغيرة أو 10 جرامات ذهب أو حتى شراء إذن خزانة آخر بقيمة 25 ألف جنيه لمدة عام، لتحصل بعدها على 5 آلاف جنيه فورا، وبذلك تكون قد حققت 25 ألف جنيه أرباح تقريباً في غضون يوم واحد، وأصبح في رصيدك 125 ألف جنيه.

يذكر أن بنكي الأهلي ومصر الحكوميين كانا قد طرحا شهادة ذات عائد مرتفع 22.5% بدورية صرف شهرية، وشهادة أخرى 25% بدورية صرف سنوية لمدة عام، من فروعهما بجميع المحافظات.