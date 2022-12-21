البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ27.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الخميس، أدوات دين قصيرة الأجل «أذون خزانة»، نيابة عن وزارة المالية، بقية إجمالية 27.5 مليار جنيه، لجمع سيولة بهدف الإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

آجال 6 شهور وعام

يشمل طرح أذون الخزانة، أذون بأجل 6 أشهر بقيمة 5 مليارات جنيه، وآخر بأجل عام بقيمة 21.5 مليار جنيه، على أن يتم طرح أذون خزانة آجال 3 شهور و9 شهور يوم الأحد المقبل، بقيمة 8 مليارات جنيه للأول، و20.5 مليار جنيه للثاني.

الطرح نيابة عن وزارة المالية

وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي المصري، في طرح وإدارة عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» وطويلة الأجل «سندات الخزانة»، وتطرح بآجال: 3، 6، 9 أشهر وعام، مرتين أسبوعياً، الأحد والخميس، بهدف تدبير سيولة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

جاذبية أذون الخزانة

وتمتاز أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» بمرونتها وعائدها المرتفع مقارنة بالمنتجات المصرفية مثل الشهادات والودائع، حيث يحصل مشتر أذون الخزانة على العائد مقدماً بمجرد قبول «المركزي» العطاء المقدم، ويخصم من العائد 20% ضريبة دون المساس بأصل المبلغ، كما يمكن التخلص من أذون الخزانة بالبيع في اليوم التالي للشراء، بعكس الشهادات التي تتطلب الانتظار 6 أشهر، كما أن آجال طرح أذون الخزانة قصير، 3 و6 و9 شهور وعام.

عائد أعلى من الشهادات

وسجل العائد على أذون الخزانة المصرية أجل عام، 18.81% وهو يعد أعلى من العائد المقدم على كافة الشهادات البنكية والتي تسجل أعلاها 17.25%.