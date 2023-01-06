مبتكر مشروع لخدمة طلاب الجامعة لـ مصر تستطيع: نجري التجارب إلكترونيا منعا لهدر الموارد

قال محمد أحمد عبداللطيف، طبيب امتياز بمستشفى سوهاج الجامعي، ومبتكر مشروع لخدمة طلاب الجامعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي علمنا أن نحلم ولابد أن نصدق أنفسنا للوصول إلى تحقيق الحلم.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة dmc، «تشريف الرئيس ووجوده معنا في سوهاج وإننا نعرض قدامه أفكارنا، وإنه يعطي توجيه للوصول إلى صندوق تحيا مصر لتحويل أفكارنا إلى واقع دا شيء يشرفنا».

وعن طبيعة مشروعه أوضح: «مدرس في الكلية بشكل عملي ونحضر محاضرات تشريح، لكن لا نستطيع خلال التواجد بالمنزل من العمل على هذه التجارب، مما يستنزف وقتا وجهدا وموادا، وقررنا العمل بالتجربة الشخصية على تكرار التجارب دي في بيئة افتراضية بحيث لا نضطر إلى النزول للجامعة، ونهدر الموارد».

وتابع: «عملن التجربة لنفسنا وبعدين فكرنا ليه منعممش التجارب دي على كل الطلاب في مصر، وكانت بداية الفكرة للعمل عليها وقدمنا في مشاريع وآخرهم كان التكريم من وزير الاتصالات، وحصلنا على المركز الأول بمسابقة ميتافيرس على مستوى محافظة سوهاج».