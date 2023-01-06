التفاصيل الكاملة وأسباب وفاة وديع نجل جورج وسوف.. أزمة مرضية بدأت بتكميم معدة

توفي وديع نجل الفنان جورج وسوف بعد أزمة صحية عنيفة تعرض لها إثر مضاعفات عملية جراحية أجراها خلال الساعات الماضية.

كان «وديع» أجرى عملية تكميم المعدة منذ نحو أسبوع، من أجل إنقاص وزنه، وخلال الساعات الماضية تعب بشدة وتم نقله لمستشفى مار يوسف بالعاصمة اللبنانية بيروت بسبب نزيف حاد في المعدة.

وديع جورج وسوف دخل العناية المركزة قبل الوفاة

واحتاج وديع جورج وسوف لعدد كبير من أكياس الدم نظرا لفصيلة دمه النادرة وهي O+.

وأشارت مصادر إلى أن حالة وديع لم تستقر مع توافر أكياس الدم المطلوبة لفصيلته النادرة.

توفير أكياس الدم الخاصة لوديع قبل وفاته

«وديع» لم يرافق والده في حفل «تريو أربيان نايت»، حيث كان أجرى العملية ومكث في منزله لمتابعة العلاج، وهو الحفل الذي أقيم في الرياض

ونشر وائل جسار صورة تجمع جورج وسوف ونجله وعلق عليها قائلا: «أتمنى من كل قلبي الشفاء العاجل لنجل سلطان الطرب جورج وسوف وإن شاء الله يقوم بالسلامة».