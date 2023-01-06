رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وفاة وديع نجل الفنان جورج وسوف

كتب:

محمود الرفاعى
11:17 م | الجمعة 06 يناير 2023
وديع جورج وسوف مع والده

وديع جورج وسوف مع والده

أكد الإعلامي نيشان، في تصريح خاص لـ «الوطن»، وفاة وديع نجل الفنان جورج وسوف.

وأعلنت قناة «أغاني أغاني» اللبنانية، وفاة «وديع» نجل الفنان جورج وسوف، إثر الأزمة الصحية التي مر بها.

ونشرت القناة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «انتقل إلى رحمة الله الشاب وديع وسوف، نجل سلطان الطرب جورج وسوف، بعد أزمة صحية حادّة، رحم الله وديع وألهم أبو وديع الصبر».

وكان وديع جورج وسوف، أجرى عملية تكميم معدة خلال الأيام الماضية، وبعد العملية حدثت بعض المضاعفات، على إثرها حدث له نزيف حاد في المعدة.

اقرأ المزيد:

نجوم لبنان يدعمون نجل جورج وسوف: ادعوا وصلوا لـ«وديع»

مصادر: حالة وديع جورج وسوف خطيرة.. وتوفير فصيلة الدم اللازمة له

أول تعليق من أسرة جورج وسوف عقب تعرض نجله «وديع» لأزمة صحية

القصة الكاملة لمرض وديع جورج وسوف.. «تكميم معدة» أدخله غيبوبة
بقلم محمود الرفاعى