أكد الإعلامي نيشان، في تصريح خاص لـ «الوطن»، وفاة وديع نجل الفنان جورج وسوف.

وأعلنت قناة «أغاني أغاني» اللبنانية، وفاة «وديع» نجل الفنان جورج وسوف، إثر الأزمة الصحية التي مر بها.

ونشرت القناة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «انتقل إلى رحمة الله الشاب وديع وسوف، نجل سلطان الطرب جورج وسوف، بعد أزمة صحية حادّة، رحم الله وديع وألهم أبو وديع الصبر».

انتقل الى رحمة الله الشاب #وديع_وسوف نجل سلطان الطرب #جورج_وسوف بعد ازمة صحية حادّة.

رحم الله وديع والهم ابو وديع الصبر pic.twitter.com/1LS0vWbkEZ — Aghani Aghani (@aghaniaghani) January 6, 2023

وكان وديع جورج وسوف، أجرى عملية تكميم معدة خلال الأيام الماضية، وبعد العملية حدثت بعض المضاعفات، على إثرها حدث له نزيف حاد في المعدة.