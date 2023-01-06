مؤسس منصة «كلمني إشارة» لـ مصر تستطيع: تخدم 7.5 مليون أصم بمصر

قال أحمد فتحي محمد، باحث دراسات عليا بكلية التربية قسم التعليم الإلكتروني بجامعة سوهاج، ومؤسس منصة كلمني «إشارة»، إن فكرة المشروع جاءته عندما دخل أحد الأشخاص أمامه من ضعاف السمع لشراء شريحة موبايل لكن الموظف رفض البيع له.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة dmc، «طلب مني المساعدة ودخلت وسألتهم هل فيه شرايح أم لا، وفهمت منهم إنهم مش بيبيعوا لضعاف السمع والصم، وضمنته واشترى الشريحة، وبعدين عملت تطبيق إلكتروني فيه كل الخدمات اللي بتقدم بلغة الإشارة وعملته مجاني عليه الخدمات واللوكيشن الخاصة بالشركات والمميزات المقدمة للصم وضعاف السمع»، مؤكدا أن حجم المستهدف 7.5 مليون شخص هم الصم وضعاف السمع، كما أن الدراسات تقول إن الأشخاص من سن 65 فما فوق تضعف حاسة السمع لديهم، و80% من نسبة الصم متواجدين في الدول النامية».

وتابع: «مبادرة إشارة كان ليها السبق إنها تنشر منشورات توعية لتقليل نسبة الإصابة بالإعاقة والكشف المبكر، وكانت بدياتنا مع الوكالة الألمانية ووزارة الشباب والتضامن، وأما عملنا بحث في السوق اكتشفنا إن التحديات ليست للتوعية والخدمات، لكن اكتشفنا أنه لا توجد مناهج تعليمية متاحة عبر الإنترنت وغيرها من الأمور التي يحق لهم استخدامها».