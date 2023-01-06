نجوم الفن يهنئون المصريين بعيد الميلاد: كل سنة وإحنا إيد واحدة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم بعيد الميلاد المجيد عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وجاءت تعليقات نجوم الفن كالتالي..

نشرت يسرا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام آية قرانية من سورة آل عمران :قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ًوَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [ آل عمران: 45]

وأضافت قائلة: كل سنة وأهل مصر أقباط ومسلمين وحبايبي وأصحابي بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح.. سنة سعيدة علينا كلنا.

وقالت إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «عيد ميلاد مجيد على كل إخواننا المسيحيين.. وسنة سعيدة مليانة خير ومحبة وتسامح وسلام وأمان على مصر كلها».

وهنأت وفاء عامر جمهورها بعيد الميلاد عبر إنستجرام قائلة: «إلى كل الوطن العربي والعالم عيد سعيد».

أما الفنانة سيمون كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «عيد ميلاد مجيد يا رب علينا جميعا نعيش في محبة وسلام وخير دايما».