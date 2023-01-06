قناة القاهرة الإخبارية تبرز تقرير «الوطن» عن عرض رائعة «جوزيبى فيردي»

استعرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقرير «الوطن»، بعنوان «عرض رائعة المؤلف الإيطالي جوزيبى فيردي على المسرح الكبير بدار الأوبرا».

وتعرض فرقة «أوبرا القاهرة» «أوبرا ريجوليتو»، رائعة المؤلف الإيطالي «جوزيبى فيردي»، على المسرح الكبير بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد، ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة، وذلك بداية من مساء الأربعاء وحتى الجمعة، بمناسبة مرور 154 عامًا على تقديمها لأول مرة في مصر خلال افتتاح قناة السويس عام 1869.