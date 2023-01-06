الآلاف يتوافدون على الكنائس والأديرة في الدقهلية لحضور قداس عيد الميلاد

توافد الآلاف من الأقباط الأرثوذوكس، على مختلف الكنائس والأديرة بالدقهلية لأداء قداس عيد الميلاد المجيد، الليلة، وسط توافد من المسلمين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية، لمشاركة الأقباط فرحتهم وتهنئتهم بالعيد، ووسط تواجد أمني مكثف بمحيط الكنائس.

شارك المئات من الأقباط في أداء صلوات قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بمدينة المنصورة وسط دعوات بأن يحفظ الله مصر وأهلها، وأن تنعم بالأمن والأمان دائما.

قداس عيد الميلاد في كاتدرائية المنصورة

ترأس صلاة قداس عيد الميلاد في كاتدرائية المنصورة كل من القمص ساروفيم وديع، والقمص مينا فريد والقس متى أسعد الصلوات وبحضور كبير من الأقباط الذين يواظبون كل عام على حضور قداس عيد الميلاد بحضور عدد من المسلمين، وممثلي الأحزاب القوى السياسية بالدقهلية.

إجراءات أمنية مشددة على الكنائس

وشهد محيط الكنائس بالدقهلية إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة وعلى أبوابها للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات، وجرى وضع الحواجز الحديدية أمام الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها، مع منع مرور السيارات والدراجات البخارية أمامها فيما مشط رجال الحماية المدينة محيط الكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها للتأكد من عدم وجود أي شيء يمكن أن يعكر صفو الاحتفالات.