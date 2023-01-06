دبلوماسي سابق لقناة القاهرة الإخبارية: اقتحام «الكابيتول» أحدث صدمة في المجتمع الأمريكي

قال بسام بربندي، الدبلوماسي السابق، إن الديمقراطية الأمريكية تعتبر الكونجرس «الكابيتول» هوية شخصية للأمريكيين، إذ يحترمونه ويقدرونه ويعتبرونه جزءًا من النسيج الاجتماعي.

وأضاف «بربندي»، خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن اقتحام الكونجرس أحدث صدمة داخل المجتمع الأمريكي، إذ يمثل هذا المبنى رمزية أمريكية رأوها تتهددم أمام أعينهم.

وتابع الدبلوماسي السابق، بأن ما حدث أزمة قومية جرى وسيجري تحزيبها، مشيرًا إلى أن أمريكا في كارثة حقيقية، فكيف للدولة التي تنادي أنها راعية للديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان فجأة تجد هذا المنبر يصطدم بمجموعة من الأشخاص يقولون لا توجد ديمقراطية في الولايات المتحدة، وأن هذه الانتخابات مزورة ولا توجد عملية منطقية؟، فضلًا عن أن هناك حزب يستولي على السلطة، وأن هذه بمثابة صدمة داخلية حقيقية.

وقبل عامين في مثل هذا اليوم، وقع حادث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، بعد أن ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خطابًا رفض فيه الاعتراف بفوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وعليه اقتحم المئات من أنصار الرئيس الجمهوري، المبنى وسط أعمال عنف.