تنمية الصعيد.. «حياة كريمة» تُغير واقع أهالي سوهاج بـ1795 مشروعا

بعد عقود طويلة من نقص الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، جاءت مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الصعيد، التي حظيت محافظة سوهاج بمشروعات عملاقة وغير مسبوقة في المرافق والقطاعات وتأسيس بنية تحتية مع توفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

تنشر «الوطن» إجمالي عدد المشروعات المدرجة ضمن توجيهات الدولة بتنمية الصعيد التي على إثرها جرى إطلاق مبادرة «حياة كريمة» في سوهاج.

مشروعات حياة كريمة في سوهاج

وأعلنت محافظة سوهاج عن عدد مشروعات حياة كريمة في

7 مراكز ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي جاءت كالتالي:

- 1795 مشروعا في 21 قطاعا خدميا مختلفا.

- بلغت تكلفة تلك المشروعات 45 مليار جنيه.

- بلغ عدد القرى والنجوع المستفادة 181 قرية، و1123 نجعا وتابعا.

- المراكز المستفادة 7 وهم «طما المراغة، ساقلته، جرجا، المنشاة، دار السلام، البلينا».

- 456 مشروعا للصرف الصحي

-137 مشروعا لمياه الشرب.

- 125 مدرسة في قطاع التعليم.

60 مشروع لخدمات المواطنين والمجمعات الزراعية.

- 48 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة.

- 366 مشروعا في قطاع الكهرباء.

- 30 مشروعا في قطاع الطرق.