تنمية الصعيد.. تنفيذ 149 مشروع صرف صحي بأسيوط بتكلفة 10 مليارات جنيه

احتلت مشروعات الصرف الصحي في محافظة أسيوط، الميزانية الأكبر في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث يجري تنفيذ 149 مشروعا بمختلف القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة بلغت حوالي 10 مليارات و230 مليون جنيه.

وتُعد المشروعات التي يجري تنفيذ في مجال الصرف الصحي نقلة نوعية في رفع البنية التحتية والمرافق وحل مشكلة الصرف الصحي التي ظل يعاني منها أهالي العزب والقرى بمحافظة أسيوط على مدار عقود طويلة حتى جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحققت الحلم الذي ينتظره الجميع.

طفرة كبيرة في تنمية الصعيد

وقال إبراهيم أحمد، أحد الأهالي، لـ«الوطن»، إن مشروعات الصرف الصحي التي شهدتها القرى تُعد طفرة كبيرة في تنمية الصعيد بعد الاهتمام به من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدما ظل مهمشا لسنوات طويلة دون النظر إليه حتى جاءت المبادرة الرئاسية وحققت إنجازات كبيرة على أرض الواقع.

القضاء على مشكلات المواطنين

وأضاف أحمد عبدالرحمن، مواطن آخر، أن الصعيد ظل سنوات طويلة يعاني من الأهمال والتهميش حتى دخلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحققت حلم الأهالي ووصلت مشروع الصرف الصحي إلى كل بيت وقضت على مشكلات التلوث ومعاناة الأهالي في سحب وشفط مياه المجاري وإلقائها في الترعة مما كان يسبب كوارث بيئية كبيرة كان يعاني منها المواطنون بمختلف القرى والعزب والنجوع وأصبح لا يوجد فرق بين مدن وجه بحري ومراكز الصعيد.

تنفيذ 149 مشروع صرف صحي

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في تصريحات له، إنه هناك جولات مستمرة لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف القطاعات الخدمية المختلفة لمتابعة معدلات التنفيذ حيث يتم في مشروعات الصرف الصحي تنفيذ 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، لخدمة أهالي القري والمراكز المختلفة بالمحافظة.