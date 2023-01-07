أهالي قرية بالإسماعيلية يطالبون بحل مشكلة الصرف الصحي.. والمحافظ يستجيب

طالب أهالي قرية الواصفية في مركز أبوصوير بالإسماعيلية بتدخل اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، لحل مشكلة انفجار مواسير شبكة الصرف الصحي بعد أيام قليلة من تشغيل محطة جديدة بالقرية.

وقال فاروق الحاوي، أحد أهالي قرية الواصفية في الإسماعيلية، إن القرية استيقظت اليوم على انتشار المياه في كل الشوارع بشكل كثيف خاصة من البالوعات ودخلت بعض المنازل في أماكن منخفضة.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «محطة الصرف الجديدة دخلت التشغيل من فترة قريبة وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي لكن فجر اليوم تغيَّر الحال واضطرت شركة المياه قطع المياه عن معظم المنازل في القرية لحين وصول الفنيين وإصلاح العطل الذي ضرب القرية بالكامل».

من جانبه، وجَّه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بانتقال فرق الطوارئ إلى القرية لحل المشكلة واستعادة العمل بالمحطة بشكل طبيعي.

محافظ الإسماعيلية يوجه بحل مشكلة الصرف في مدينة المستقبل

في السياق نفسه وجَّه اللواء شريف بشارة مديرية الطرق والنقل باتخاذ خطوات سريعة لعلاج مشكلات غرف التفتيش الخاصة بعمارات مدينة المستقبل والتي استمرت لمدة أعوام.

وقال المهندس أحمد الشيمي، في بيان صحفي، إن مديرية الطرق في الإسماعيلية والنقل بدأت من أول يناير في تنفيذ أعمال إنشاء غرف صرف صحي جديدة للعمارات بشارعين بمنطقة التعاونيات، مشيرا إلى أن الأعمال تشمل منطقة إسكان مبارك بالكامل، للتخلص من مشاكل مياه الصرف الصحي الناتجة عن تلف غرف الصرف المجمعة للعمارات.

وقال المهندس احمد الشيمي إن المشروع يتضمَّن عمل غرف جديدة وتوصيلها على خطوط الصرف الصحي وتستمر الأعمال على مدار الشهرين القادمين، مع عمل إصلاحات لنوازل الصرف الصحي المتهالكة بعدد من عمارات إسكان التعاونيات.