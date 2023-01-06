محافظ بورسعيد يشارك في قداس عيد الميلاد: الاحتفالات تجمعنا على قلب واحد

أقيمت اليوم صلاوت الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كنائس بورسعيد، وسط إقبال من الأقباط لأداء الصلوات ضمن إجراءات أمنية مشددة.

ترانيم صلاة المسيح

وتضمنت ترانيم صلاة عيد الميلاد المجيد «المسيح هو نور والمجد ليه وعلى الأرض السرور، وهو الحل لكل المتاعب خلص نفوذ وغفر ذنب اللي تايب».

محافظ بورسعيد في جولة للكنائس

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عددًا من الكنائس، وقدم التحية للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، شاركه في الجولة عدد من التنفيذيين ورؤساء الأحياء بالمحافظة.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الأعياد تجمع المصريين على قلب رجل واحد إلى يوم الدين، وتمنى عيد سعيد للإخوة المسيحيين، لافتًا إلى أنه حريص من صغره على الحضور للكنائس وتهنئة إخوته المسيحيين بالعيد، وتناول الكعك معهم كما يحرصون على تهنئته في أعياد المسلمين.

العيد يزداد عيدًا بوجود المسلمين معنا

أوضح قس الكنيسة الإنجيلية بهاء رشاد، أن العيد يزداد عيدًا بوجود المسلمين معنا خاصة محافظ بورسعيد، ونتمنى أن يعم السلام والأمان علي مصر كلها وتكون أيامنا كلها أعياد.

كان في استقبال المحافظ شيوخ الكنيسة الإنجيلية مشيل باسم سامي والمنسق العام مجدي عزمي.