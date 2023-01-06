كنائس الفيوم تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط استنفار أمني وحضور شعبي

احتفلت مختلف كنائس الفيوم، مساء اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد، وذلك لأول مرة بعد توقف الاحتفالات لعامين متتاليين جراء جائحة كوفيد 19، حيث جرى الاحتفال وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وبحضور شعبي كبير، وانتشار أمني مكثف لمختلف قوات الشرطة، حول الكنائس، أثناء قداس العيد.

وأدى الأقباط قداس عيد الميلاد المجيد بحضور عدد كبير من القساوسة، والشمامسة، ومختلف فئات المسيحيين في كنائس المدينة، والمراكز.

محافظ الفيوم يهنئ الأقباط بالعيد

وزار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة، وبعض القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية، وممثلي الأحزاب السياسية، والنقابات، وذلك في كنيسة الشهيد مارجرجس مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة الفيوم.

تنظيم دخول المصلين والضيوف

وتولى فريق الكشافة بكنسية الشهيد مارجرجس، تنظيم دخول المصلين، والضيوف إلى داخل الكنيسة، منعًا للتكدس والزحام.

انتشار أمني مكثف بمحيط الكنائس

على جانب آخر، شهد محيط الكنائس انتشارا أمنيا مكثفا لقوات أمن الفيوم، وجرى إغلاق الطرق والشوارع المؤدية من وإلى الكنائس قبل بدء القداس ويستمر لحين انتهاء الأقباط من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فضلًا عن انتشار سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بمحيط الكنائس.

وحدة المصريين أساس الاستقرار والأمان

على جانب آخر، هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، البابا تواضروس وأقباط مصر عامة، وأقباط محافظة الفيوم بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على أنّ وحدة المصريين «مسلمين وأقباط»، دائمًا هي الأساس لتحقيق الأمان والاستقرار والسلام والتقدم لوطننا العزيز مصر.

المصريين يضرب بهم المثل في التعايش

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّ المصريين دائماً يضرب بهم المثل في ثقافة التعايش وحب الوطن، مما ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة وتقدم الوطن.