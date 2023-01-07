«كان شهما».. حزن في قرية العويضات بقنا لمصرع سائق ميكروباص إثر حادث سير

حزن بين أهالي قرية العويضات، في مركز قفط، جنوب محافظة قنا، لوفاة، سائق شاب، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا- الغردقة، أمس الجمعة، وخاصة أن الشاب معروف بشهامته ومواقفه، فيما استلم ذووه الجثة وتم تشييع جثمانه في مقابر العائلة.

واستقبل أهالي القرية، جثمان الشاب بعدما صرحت جهة التحقيق، بدفن الجثة، وذلك كان في موكب امتد لمسافة طويلة.

وقال إبراهيم النابي، أحد أبناء مركز قفط في تصريح لـ«الوطن»، إن الشاب، يقوم بقيادة سيارة ميكروباص خط سير قنا -الغردقة، وكل من سافر إلى البحر الأحمر ، يعرف هذا السائق جيدا بمواقفه وجدعنته مع الركاب، حيث يملك سيرة طيبة.

وتابع أن محمد شعبان، وشهرته «أبو رضا»، من السائقين المعروفين في قفط وبمواقفه الرجولية، حيث إنك ترسل معه الأشياء من قنا لمحافظة البحر الأحمر، والعكس، وأنت مطمئن، حتى لو سيدات يقوم بتوصيلهن حتى المنزل الذي تريد الوصول إليه، وهذا قليلا ما يحدث، حيث إن غالبية السائقين يكتفون بالنقل من الموقف إلى الموقف فقط.

وتابع، أن أهالي قرية العوضات والقرى المجاورة مركز قفط وكل من سمع بخبر وفاة «ممدوح»، أصابه الحزن الشديد، حيث كانت جنازته كبيرة خلال عمليات دفنه.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، تلقت بلاغا بوفاة قائد سيارة ميكروباص ، إثر انقلابها، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.