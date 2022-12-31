الحزن يسيطر على أهالي قرية كوم يعقوب بقنا لمصرع مهندس في حادث سير بالسعودية

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية كوم يعقوب في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، لوفاة أحد أبناء القرية يدعى «ممدوح أحمد إبراهيم»، ويعمل مهندسا بالمملكة العربية السعودية، إثر تعرضه لحادث سير مروع.

مصرع مهندس في حادث سير

وقال أحمد حسن، من أهالي قرية كوم يعقوب بأبوتشت، وأحد أقارب المهندس الراحل، إن المتوفى من عائلة المحسنية بقرية كوم يعقوب، وتوفي إثر تعرضه لحادث سير مروع بالسعودية، وأهالي القرية في حالة حزن لفراقه، وفي انتظار وصول الجثمان خلال اليومين القادمين.

وأضاف إن شهيد لقمة العيش توفي في حادث بأحد شوارع المملكة العربية السعودية خلال عمله، تاركا خلفه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية.

يتمتع بخلق طيب

وأكد «حسن» أن جميع أهالي القرية يشهدون للشاب المتوفى بالسيرة الطيبة وحسن الخلق طوال فترة حياته، داعين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وتابع أن عائلة المهندس الراحل فتحت ديوان العائلة بالقرية، لاستقبال المعزين لحين استلام الجثمان ودفنه في مقابر العائلة لإقامة عزاء بشكل رسمي.