«ثمن الشهامة».. سائق «توك توك» وشقيقه يمزقان وجه شاب بحدائق القبة

لم يتوقع إيهاب المغربي، الشاب صاحب الـ22 عاما، أنه فور تدخله لفض مشاجرة جرت أحداثها بين سائق توك توك وشقيقه، وشاب في أحد الشوارع التابعة لمنطقة حدائق القبة، أنه سيتعرض للضرب، كجزاء لشهامته.

إيهاب تعرض للضرب بكتر في وجهه، من قبل السائق وشقيقه، وأصاباه بأكثر من 40 غرزة، ولاذا بالفرار، وسقط المجني عليه أرضا، غارقا في دمائه، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه.

محضر بالواقعة

وحرر «المغربي» محضرا داخل قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، فور عودته من المستشفي العام، مصابا بجروح غائرة في الوجه، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من السائق «أحمد. أ»، وأخيه الشهير بـ«موكشة»، وجار تكثيف الجهود لضبطهما.

40 غرزة في وجهه بسلاح أبيض

«الوطن» أجرت بثا مباشرا مع داخل منزل المجني عليه، لكشف تفاصيل تلك الواقعة المأساوية؛ إذ أوضح أنه فور مروري بشارع 10 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بحكم عمله (دليفري) في أحد المطاعم، وشاهد الشقيقان يعتديا على شاب ومعه والدته، ولاحظ أن الأخير يترجاهما، خاصة أن أمه برفقته، لكنهما لم يستجيبا له، فتدخل «إيهاب» للدفاع عنه، فضرباه وأحدثا له أكثر من 40 غرزة في وجهه، بواسطة (سلاح أبيض).

إيهاب: أنا كنت بعمل خير

وأضاف إيهاب: «أنا طالب في جامعة، وبشتغل على أكل عيشي، وكنت بعمل خير، دا أنا مكنتش أتوقع إن دا هيكون جزائي، لما فوجئت أنهم حولوا المشاجرة معي، وفوجئت إن فيه شباب تاني بتعتدي عليا، أنا عمري ما شوفت الناس دي أبدا، كل القصة إن كنت بمر في الشارع مستقل دراجتي النارية، وفوجئت أإنهم ماسكين الشاب ضرب»، مطالبًا بسرعة القبض على المشكو في حقهم.