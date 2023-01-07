نجوم الفن يواسون جورج وسوف في وفاة نجله وديع: فاجعة مؤلمة.. قلوبنا حزينة

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني فور إعلان خبر وفاة نجل جورج وسوف، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وتحولت صفحات نجوم الفن على السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء، حيث جاءت التعليقات كالتالي:

نعت ديانا حداد نجل جورج وسوف عبر «تويتر» قائلة: «وديع جورج وسوف‬⁩.. يا الله هالخبر شو صعب وشو بشع… الله يرحمه ويصبر قلب عائلته قلب أستاذنا ⁧‫جورج وسوف».

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#وديع_جورج_وسوف … يا الله هالخبر شو صعب وشو بشع… الله يرحمه ويصبر قلب عائلته قلب استاذنا #جورج_وسوف pic.twitter.com/MHuhz8EqAW — Diana Haddad (@DianaHaddad) January 6, 2023

وكتب المخرج جاد شويري عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «‏خبر بمنتهى الحزن، الله يرحم روحك الحلوة يا وديع‬⁩ ويصبر والدك العزيز كتير عليّ وعلى الجميع، أمك العزيزة كمان شليمار، العيلة ومحبينك كلهم».

خبر بمنتهى الحزن. الله يرحم روحك الحلوة يا وديع @wadihwassouf ويصبر والدك العزيز كتير عليّ وعلى الجميع، امك العزيزة كمان شليمار ، العيلة ومحبينك كلهم ????@wassouf #جورج_وسوف #وديع_جورج_وسوف #جاد_شويري pic.twitter.com/imgvClxCmh — Jad shwery (@JadShwery) January 6, 2023

ونعى المطرب الكبير وليد توفيق، عبر «تويتر»، وديع جورج وسوف قائلا: «قلبي حزين على وفاة زينة الشباب ⁧‫وديع وسوف‬⁩ وعلى صديق عمري وحبيب قلبي وأخي ⁧‫جورج وسوف‬⁩ ‏فاجعة موجعة وأليمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون».

قلبي حزين على وفاة زينة الشباب #وديع_وسوف وعلى صديق عمري وحبيب قلبي واخي #جورج_وسوف

فاجعة موجعة واليمة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانا الله وانا اليه لراجعون ???? — Walid Toufic (@WalidToufic) January 6, 2023

وكتب المطرب اللبناني سعد رمضان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا وديع يا طيّب ‏والله يصبرك يا أبو وديع ويصبر عيلتك».