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نجوم الفن يواسون جورج وسوف في وفاة نجله وديع: فاجعة مؤلمة.. قلوبنا حزينة

كتب:

ياسمين محمود
12:16 ص | السبت 07 يناير 2023
جورج ونجله

جورج ونجله

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني فور إعلان خبر وفاة نجل جورج وسوف، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وتحولت صفحات نجوم الفن على السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء، حيث جاءت التعليقات كالتالي:

نعت ديانا حداد نجل جورج وسوف عبر «تويتر» قائلة: «وديع جورج وسوف‬⁩.. يا الله هالخبر شو صعب وشو بشع… الله يرحمه ويصبر قلب عائلته قلب أستاذنا ⁧‫جورج وسوف».

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وكتب المخرج جاد شويري عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «‏خبر بمنتهى الحزن، الله يرحم روحك الحلوة يا وديع‬⁩ ويصبر والدك العزيز كتير عليّ وعلى الجميع، أمك العزيزة كمان شليمار، العيلة ومحبينك كلهم».

 

ونعى المطرب الكبير وليد توفيق، عبر «تويتر»، وديع جورج وسوف قائلا: «قلبي حزين على وفاة زينة الشباب ⁧‫وديع وسوف‬⁩ وعلى صديق عمري وحبيب قلبي وأخي ⁧‫جورج وسوف‬⁩ ‏فاجعة موجعة وأليمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتب المطرب اللبناني سعد رمضان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا وديع يا طيّب ‏والله يصبرك يا أبو وديع ويصبر عيلتك».

 

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بقلم ياسمين محمود