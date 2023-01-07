سيوة قبلة السياحة الشتوية في مصر.. أسعار الفنادق والمواصلات

تعد سيوة من أجمل المدن السياحية الشتوية في مصر التي تجذب آلاف السياح من مختلف دول العالم لزيارتها، بالإضافة إلى رحلات المصريين من مختلف مدن ومحافظات مصر للاستمتاع بجميع المزارات السياحية بها، خاصة أنها تتمتع بالطبيعة الخلابة والأماكن الأثرية المتنوعة.

سيوة قبلة السياحة البيئية

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سيوة تعد قبلة السياحة البيئية في مصر والعالم العربي، ومن أفضل المدن السياحية في فصل الشتاء، حيث تجمع بين التراث السيوي القديم من حياة بسيطة وفنادق ومطاعم ومكتبات تراثية، بالإضافة إلى الأماكن الأثرية التي تعود لحضارات مختلفة، منها الآثار الفرعونية وسياحة السفاري والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والمهرجانات.

فنادق سيوة على الطراز البيئي

وتتميز سيوة عن غيرها من المدن السياحية المصرية بوجود فنادق ذات طابع خاص، بحسب حديث يوسف كيلاني، مدير شركة سياحة في سيوة، لـ«الوطن»، موضحا أن الفنادق مقامة على الطراز البيئي من مكونات محلية صحية مبنية بمادة الكرشيف ومزيج من الملح والرمل والطين والإضاءة بالشموع، بالإضافة لإضاءة صديقة للبيئة باستخدام ألواح من الطاقة الشمسية في العديد من الفنادق والمنتجعات المنتشرة بها.

أسعار الفنادق في سيوة

وتبدأ أسعار الفنادق في سيوه من 100 جنيه في الليلة وحتى 1500 جنيه في الليلة، طبقاً لمستوى الفندق أو المنتجع السياحي، وتتراوح أسعار الفنادق متوسطة المستوى بين 300 وحتى 600 جنيه في الليلة بالغرف المزدوجة والثلاثية، وفي الفنادق الفاخرة بين 700 و1500 في الليلة الواحدة.

ويوجد أتوبيسات سياحية للسفر من القاهرة إلى سيوة، بالطلب والتنسيق مع الفنادق، بالإضافة إلى أتوبيسات تابعة لشركة غرب ووسط الدلتا، وسيارات ملاكي للإيجار، والأسعار حسب المسافة من أحياء القاهرة المختلفة، بحسب ما أكده وصفي عليوة، مدير منتجع سياحي، لـ«الوطن».

أشهر الأماكن السياحية بسيوة

كما أكد محمد بكر، رئيس مدينة سيوة، لـ«الوطن»، أن من أشهر المزارات السياحية في الواحة، عين كليوباترا ومعبد آمون وقاعد تتويج الإسكندر الأكبر وجبل الموتى وجبل الدكرور وقلعة شالي وبئر واحد في عمق الصحراء.