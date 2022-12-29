ندوة بمكتبة مصر في سيوة عن تاريخ أهل الواحة خلال 200 عام «صور»

نظمت مكتبة مصر العامة في سيوة، أول ندوة في المكتبة الخضراء صديقة البيئة، تحت عنوان «لمحة من تاريخ أهل سيوة منذ 200 عام»، حاضر فيها الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن الدميري، مدير عام آثار مطروح، وتحدث خلالها عن الموقع الجغرافي للواحة وخصائصه، وتطرق إلى الحقب التاريخية المتتابعة، والاكتشافات الأثرية، وكتابات الرحالة والمستكشفين، إضافة إلى أسماء القضاة بالواحة والنظام القضائي والكتابات والتوثيق للمعاملات.

سيوة محطة تجارية قديمة

واستعرض «الدميري»، خلال الندوة كيف أن سيوة كانت محطة تجارية قوية في المراحل التاريخية، كما أجاب على استفسارات الحضور في الجوانب التاريخية والتراثية.

وحضر الندوة التى أدارها محمد عمران جيري مدير مكتبة مصر العامة بسيوة أحمد على باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة، وشيوخ قبائل سيوة، وشباب الواحة، وعدد من زوار سيوة.

أول مكتبة صديقة للبيئة

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح افتتح منذ أيام مكتبة واحة سيوة العامة أول مكتبة صديقة للبيئة، وجرى تصميمها على الطراز البيئي السيوي القديم وإقامة أسقفها بجذوع وجريد النخيل، وجدرانها بمادة الكرشيف وهي مزيج من الملح والطين والرمال، والتي تلائم البيئة حيث تكون لطيفة في الطقس الحار صيفا، ودافئة في الطقس البارد شتاءا في ظل المكونات المحلية المستخدمة في الإنشاءات الخاصة بها، والإضاءة بالطاقة الشمسية.