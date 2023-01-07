تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة وديع جورج وسوف وتوقيت الوفاة

توفي وديع جورج وسوف، نجل المطرب السوري جورج وسوف، منذ قليل، داخل أحد المستشفيات الكبرى بمدينة بيروت في لبنان، بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت احتجازه داخل غرفة العناية المركزة قبل أن تفيض روحه إلى بارئها.

وكشف مصدر مقرب من عائلة جورج وسوف لـ«الوطن»، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة وديع جورج وسوف قائلا: «الوفاة حدثت في الساعة 11 إلا خمس دقائق بتوقيت لبنان، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية لـ وديع، لدرجة أن أسرته كانت تسعى لنقله إلى أحد المستشفيات بأوروبا».

أطباء لبنان رفضوا نقل وديع جورج وسوف لأوروبا

وأوضح المصدر أن رغبة أسرة جورج وسوف في نقل وديع للخارج قوبلت بالرفض من الأطباء الذين رفضوا رفع الأجهزة عن الراحل.

نزيف في المعدة أودى بحياة نجل جورج وسوف

وكشف المصدر عن تعرض وديع لحالة إغماءة داخل منزله، وبسببها تم نقله إلى المستشفى، وتبين إصابته بنزيف في المعدة نتيجة مضاعفات حدثت له بسبب إجرائه لعملية تكميم المعدة قبل أيام.