حالة الطقس اليوم على مستوى الجمهورية.. الأمطار تضرب 5 محافظات

أعلن بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، مشيرا إلى سقوط أمطار متوسطة على عدد من المحافظات وسط طقس بارد ليلا معتدل الحرارة نهاراً على محافظات جنوب الصعيد وسيناء وسط تكون الشبورة المائية فجراً على الطرق الرئيسية والفرعية، الأمر الذي يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، أوضح البيان سقوط أمطار في محافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط بنسبة 30% على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

كما جاءت أماكن سقوط الأمطار اليوم في أيضا في محافظات "بورسعيد، رفح" وذلك بنسبة تتراوح بين 20 إلي 30 % على فترات متفاوتة من اليوم.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في المحافظات يكون مائل إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر في القاهرة الكبري والوجه البحري تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية ونشاط لحركة الرياح.

فيما جاء طقس محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا مع تكون الشبورة، فيما تشهد محافظات شمال الصعيد طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع نشاط لحركة الرياح.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وعن درجات الحرارة في المحافظات اليوم جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 20، الصغرى 12

مدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء العظمى 20، الصغرى 11

السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري العظمى 19، الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 23 درجة، الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة