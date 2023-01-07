هاني شاكر ناعيا وديع جورج وسوف: ابتلاء عظيم.. اللهم اربط على قلبه

نعى المطرب الكبير هاني شاكر، وديع جورج وسوف، الذي وافته المنية، مساء أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات بيروت.

ونشر شاكر صورة للفنان جورج وسوف ونجله «وديع»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أشاطر أخي وحبيبي الفنان الكبير جورج وسوف أحزانه في وفاة ابنه الغالي وديع، وأدعو له بالصبر علي هذا الابتلاء العظيم ابتلاء الأنبياء».

هاني شاكر يدعو لـ جورج وسوف بالصبر

وتابع هاني شاكر في منشوره: اللهم اربط على قلبه وعلى قلب أسرته ومحبيه وارزقهم الصبر والسلوان.

سبب وفاة وديع جورج وسوف

وجاءت وفاة وديع جورج وسوف بعد إجرائه لعملية تكميم معدة، الأسبوع الماضي، ولكن حدثت مضاعفات نتيجة العملية تسببت في إصابته بنزيف في المعدة، حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات بيروت قبل أن تفيض روحه إلى بارئها هناك.