سر رفض الأطباء نقل نجل جورج وسوف للعلاج في أوروبا.. «خوفا على حياته»

كشف مصدر مقرب من أسرة المطرب جورج وسوف عن رفض الأطباء لرغبة الأخير في نقل نجله الراحل وديع، للعلاج في أوروبا.

وقال المصدر لـ«الوطن» إن جورج وسوف بمجرد علمه بنبأ تدهور حالة نجله «وديع» أبدى رغبته في نقله للعلاج بأوروبا، ولكن طلبه قوبل بالرفض من الأطباء بسبب وجود خطورة على حياة ابنه حال رفع الأجهزة عنه وتحريكه من مكانه.

مصدر: نجل جورج وسوف تعرض لإغماءة في منزله

وأوضح المصدر أن نجل جورج وسوف تدهورت حالته بعد إجرائه لعملية تكميم المعدة، الأسبوع الماضي، نظراً لمعاناته من زيادة وزنه، ولكنه شعر بمتاعب صحية بعد العملية، لدرجة أنه تعرض لإغماءة داخل منزله تسببت في نقله إلى المستشفى، وهناك اكتشف الأطباء إصابته بنزيف في المعدة، فقرروا احتجازه داخل غرفة العناية المركزة.

موعد ومكان الجنازة سيتم تحديده خلال ساعات

ومن المقرر أن تعلن الأسرة عن موعد ومكان تشييع الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة، وكذلك موعد تلقى الأسرة للعزاء في فقيدها.