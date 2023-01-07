تنمية الصعيد.. مستشفى أبوتيج النموذجي صرح طبي يخدم مرضى أسيوط

شهد القطاع الصحي بمحافظة أسيوط، خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في إنشاء الوحدات الصحية بمختلف المراكز والقرى، التي كانت من ضمن المنشآت الصحية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي موخرًا مستشفى أبوتيج النموذجي التي تساهم في خدمة المرضى من مراكز جنوب أسيوط، وتقديم خدمة وكفاءة عالية للمترددين على تلك المستشفى.

مستشفى أبوتيج النموذجي

وتعد مستشفى أبوتيج النموذجي صرح طبي كبير بمحافظة أسيوط، حيث يعمل بطاقة استيعابية وصلت إلى 147 سريرًا، وتضم المستشفى 6 غرف عمليات، و14 سرير طوارىء، و17 عيادة خارجية، و46 ماكينة غسيل كلوي، و قسم الأشعة الذي يضم وحدة أشعة مقطيعة، 3 أشعة عادية، جهاز رنين.

المستشفى مجهزة بكافة المستلزمات الطبية

وقال جمال أحمد، أحد المترددين علي المستشفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مستشفى أبوتيج النموذجي تعد من الصروح الطبية التي أصبحت تخدم المرضى، وكان لها دورًا كبيرًا عندما تحولت لمستشفي عزل لمواجهة فيروس كورونا حيث كانت تستقبل المستشفى المرضى المصابين بفيروس كورونا من جميع محافظات الصعيد، وكانت نسبة الشفاء عالية، وحاليا أصبحت تقدم أعلى خدمة للمرضى حيث أن المستشفى مجهزة بكافة الإمكانيات الطبية الحديثة وتضم الأشعة المختلفة وكافة العيادات الخارجية.

خدمة مراكز جنوب محافظة أسيوط

وأضاف علي عبدالرحمن، مواطن آخر، أن مستشفى أبوتيج النموذجي ساهمة بشكل كبير في خدمة مراكز جنوب أسيوط بالكامل كمراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وساحل سليم والبداري كون أن المستشفى نموذج يقدم كافة الخدمات والتخصصات الطبية أي أنها مستشفى متكاملة ضمن المستشفيات التي افتتاحها الرئيس موخرًا وتجري المستشفى عمليات جراحية كبيرة في مختلف التخصصات حيث أن المستشفى يضم عددًا كبيرًا من الأطباء الأكفاء في مختلف التخصصات وساهمت المستشفى في تخفيف العبء على المرضي كونها قريبة منهم وتقدم كافة الخدمات التي كانوا يحتاجونها.

اهتمام القيادة السياسية بالصعيد

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في تصريحات له، اهتمام القيادة السياسية بالصعيد وتنمية القطاع الصحي، حيث يتم المتابعة المستمرة للعمل بقطاع الصحة على مستوى المحافظة، من بينها مستشفى أبوتيج النموذجي ومدى توفير الاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل لائق، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.