مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار عقار بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في استخراج جثماني شخصين من تحت أنقاض المنزل المنهار بحي الجمرك، وجرى نقلهما إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب آخر وتم نقله إلى المستشفى من قبل هيئة الإسعاف.

تعود أحداث الواقعة حين تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط سقف منزل في زاوية القلعي خلف مستوصف ابن خلدون بمنطقة بحري، انتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية اليوم

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي وطابقين علويين، وسقوط أسقف العقار من الداخل، وجرى قطع المرافق عن المنزل ورفع الأنقاض بحثًا عن شخصين.

أسباب الوفاة

أسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى «عبد الله» وصديقه «حامد» بعدما انهار عليهما سقف محل إصلاح إلكترونيات «تليفزيونات» بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه.

واستخرجت قوات الحماية المدنية جثامين الشابين من أسفل الأنقاض وجرى نقلهما إلى المشرحة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.