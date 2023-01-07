البطريرك كيريل: الأزمة الأوكرانية طغت على فرحة الاحتفال بعيد الميلاد

قال البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تدعو لجميع القتلى والمصابين في الأزمة مع أوكرانيا، معربا في عظة ليلة «عيد الميلاد» في كاتدرائية المسيح المخلص، بالعاصمة «موسكو»، عن الأسف لطغيان الأزمة على فرحة الاحتفال بعيد الميلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوتسي» الروسية للأنباء.

البطريرك كيريل: أفظع الصراعات في العالم ترجع إلى عزلة الناس عن الإيمان

وتحتفل الطوائف المسيحية الأرثوذكسية التي تسير وفق التقويم الشرقي ليلة 7 يناير من كل عام بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف البطريرك كيريل، إن أفظع الصراعات في العالم اليوم ترجع إلى عزلة الناس عن الإيمان، موضحا أن بالاعتماد على الإيمان، يمكن معالجة النزاعات والتغلب عليها.

كيريل: السلام ممكن فقط إذا كان الإيمان موجودًا في حياة الناس

وقدم البطريرك كيريل، الشكر للكهنة والمتطوعين الذين يقدمون المساعدة للمحتاجين والمصابين، موضحا أن السلام في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم ممكن فقط إذا كان الإيمان موجودًا في حياة الناس.

ووصف البطريرك كيريل، محاولات تدمير «الكنيسة الأرثوذكسية» الأوكرانية القانونية بالمثيرة للشفقة، داعيا إلى الصلاة من أجل أتباع الديانة، الذين تم طردهم من العاصمة الأوكرانية «كييف»، كما دعا المسيحيين على الطلب من الله أن يتحقق السلام في كل أنحاء العالم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قداس ليلة «عيد الميلاد» بـ«كنيسة البشارة» بالعاصمة «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، هنأ دينيس بوشلين القائم بأعمال رئيس جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» في 2022 إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، ورئيس الوزراء فيتالي خوتسينكو، المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجنود الأرثوذكس المشاركين في العملية الخاصة بأوكرانيا، شاركوا في قداس «عيد الميلاد المجيد» في إحدى كنائس المنطقة العسكرية الغربية.