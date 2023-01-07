غدا.. تشييع جثمان وديع جورج وسوف ودفنه في بلده كفرون بسوريا

علمت «الوطن» أن أسرة الفنان جورج وسوف قررت تشييع جثمان نجلهم وديع غدا الأحد من كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس في الساعة الحادية عشرة من منطقة الأشرفية على أن يتم دفن جثمانه في مسقط رأسه كفرون بدولة سوريا، حيث تقام صلاة البخور على روحه في تمام الساعة الخامسة في كنيسة مار إلياس.

العزاء على ثلاثة أيام في لبنان

أما العزاء فسيتم استقباله من اليوم السبت في صالون كنيسة القديس نيقولاس للروم بلبنان بداية من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 6 مساء، ويوم الأحد بعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس من بعد الدفن حتى السابعة مساء، ويومي الاثنين والثلاثاء في صالون نفس الكنيسة من 2 ظهر حتى السابعة مساء.

الدفن في دولة سوريا

يذكر أن الراحل كان قد توفى نتيجة مضاعفات حدثت له أثناء عملية تكميم المعدة.