مديرة أعمال جورج وسوف: «أبو وديع» لم يتعرض لأزمة صحية بعد وفاة نجله

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض المطرب جورج وسوف لأزمة صحية عقب علمه بنبأ وفاة نجله «وديع»، مساء أمس الجمعة، واستدعاء حالته نقله إلى أحد مستشفيات بيروت للوقوف على تفاصيل الحالة.

وتواصلت «الوطن» مع مايا، مديرة أعمال جورج وسوف، للوقوف على حقيقة هذه الأنباء، ولكنها نفت ما أثير في هذا الشأن قائلة: جورج وسوف لم يُنقل إلى المستشفى، وكل ما تردد في هذا السياق غير صحيح.

أسباب وفاة وديع جورج وسوف

وكان الإعلامي اللبناني نيشان قد أكد لـ«الوطن» نبأ وفاة وديع جورج وسوف، مساء الجمعة الماضية، بعد تعرضه لمضاعفات جراء خضوعه لعملية تكميم معدة، قبل أيام، حيث أصيب بنزيف في المعدة، واحتاجت حالته لنقل أكياس دم خلال الساعات الماضية، ولكن حالته شهدت تدهوراً كبيراً أثناء احتجازه داخل غرفة العناية المركزة، ووافته المنية بداخلها.

هاني شاكر وفيفي عبده ينعيان نجل جورج وسوف

وحرص الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية السابق، على نعي نجل جورج وسوف عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ودعا لوالده بالصبر على هذا الابتلاء العظيم، كما نعت الفنانة فيفي عبده، وديع جورج وسوف، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام".