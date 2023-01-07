الاستثمار في شهادة الـ25% أم شراء الذهب؟.. مسؤول بالغرفة التجارية يحسم الجدل

منذ إعلان بنكي مصر والأهلي شهادة جديدة بعائد 25% لمدة عام، واتجهت أنظار المصريين إليها متوافدين على شرائها في فروع البنوك المختلفة على مستوى الجمهورية، وظهرت الأصوات التي تفاضل بين الذهب وهذه الشهادة لتحقيق مكاسب أفضل.

شهادة 25% من البنوك مكسب على المدى القصير

وحسم عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، الجدل حول أي النوعين أفضل في تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاستثمار في هذه الشهادة الجديدة بعائد 25% لمدة عام يحقق مكاسب كبيرة للمواطن الذي يبحث عن المكسب على المدى القصير، مؤكداً أن هذه الشهادة تاريخية لم يسبق أن يتم الإعلان عن مثلها من قبل.

الاستثمار في الذهب أم شهادة بنكي مصر والأهلي؟

وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستثمار في الذهب على المدى الطويل قد يكون أفضل، ومع عدم الاستقرار في أسعار الذهب في الوقت الحالي فإن هذه الشهادة أفضل استثمار للمواطنين وتحقق أرباحا كبيرة، داعياً المواطنين لشراء هذه الشهادة في الوقت الحالي.

وأكد أن أسعار الذهب في الوقت الحالي تشهد عدم استقرار ولهذا السبب لا يمكن أن تكون مجالا للاستثمار الجيد للمواطنين، مشيراً إلى أن الشهادة الجديدة من بنكي مصر والأهلي، وكذلك المشروعات التي تمت دراستها بشكل جيد قبل تنفيذها أفضل من الاستثمار في الذهب في الوقت الحالي.