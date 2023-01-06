خطوة بخطوة.. تعرف على أماكن بيع شهادة الـ 25% من بنكي «الأهلي ومصر»

يبحث عدد من أصحاب المدخرات عن أفضل الطرق لحفظ قيمة أموالهم، في ظل ارتفاع التضخم، الذي تسببت فيه أزمة كورونا التي أدت إلى إغلاق تام في العديد من دول العالم، بما فيها مصر.

من جهته طرح البنك الأهلى المصرى الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة ذات العائد 25%، وذلك من خلال إتاحتها فى 146 فرعاً من فروعه موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنوياً.

فروع البنك الأهلي التي تتيح شراء الشهادة

ولم يكتف البنك الأهلي بإتاحة الشهادة للمواطنين، وإنما قرر أيضا إتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في التنازل عن العملات الأجنبية وشراء الشهادة بفتح هذه الفروع يومي الجمعة الموافق 06/01/2023 من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءاً والأحد الموافق 08/01/2023 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءاً تيسيراً على العملاء.

فروع بنك مصر التي تصدر الشهادة

وتزامنا مع طرح البنك الأهلى لهذه الشهادة، قرر بنك مصر إصدار شهادة بعائد 25% لمدة عام، أطلق عليها اسم شهادة طلعت حرب، تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وأتاح البنك إمكانية شراء هذه الشهادة من كافة الفروع الخاصة ببنك مصر والمنتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال جميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

شروط شراء الشهادة

واشترط بنكا الأهلي ومصر أن تكون الشهادة بفئة 1000 جم ومضاعفاتها، ويمكن الحصول عليها من قبل الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر مصريين وأجانب، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وبحسب ما أعلنته البنوك فإن الفائدة على هذه الشهادة تحسب من ثاني أيام الشراء مباشرة، حيث أتاح البنكان إمكانية الاقتراض بضمانها، حيث يتم رد الشهادة نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.