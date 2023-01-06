«مش محتاج تروح الفرع».. خطوات عمل شهادة الـ25% من الموبايل أو ATM

شهدت الأيام القليلة الماضية تساؤلات واستفسارات عديدة بشأن شهادات بنكي الأهلي المصري ومصر ذات العائد 25%، وهو العائد الأعلى حتى الآن في القطاع المصرفي، تزامنا مع إقبال شديد من جانب أصحاب المدخرات على تلك الشهادات بمجرد طرحها يوم الأربعاء الماضي.

حصيلة الشهادات الجديدة

وبلغ إجمالي حصيلة الشهادات حتى أمس الخميس 53 مليار جنيه تقريبا، وبحسب تصريحات تليفزيونية لمحمد الأتربي رئيس بنك مصر، فقد بلغت حصيلة الشهادات في البنك 24 مليار جنيه، بينما بلغت في البنك الأهلي المصري 28 مليار جنيه.

وجاءت الشهادات المطروحة في محاولة من جانب البنك المركزي لمحاربة التضخم الجامح، لجذب السيولة المحلية وخفض الضغط على السلع والخدمات لتهدئة الأسعار، فضلا عن منع عمليات الدولرة، ودفع أصحاب الودائع الدولارية لتحويل أموالهم إلى الجنيه المصري للاستفادة من الفائدة المغرية التي توفرها الشهادتان.

وتتعدد طرق شراء الشهادات البنكية المطروحة ما بين الطريقة التقليدية عبر الذهاب إلى فرع البنك الذي يمتلك فيه العميل حسابه المصرفي، والتقدم بطلب شراء للشهادة عبر خدمة العملاء، شريطة ألا تقل قيمة الأموال بالحساب عن ألف جنيه، هي قيمة الشهادة الواحدة، كما يمكن للراغبين أيضا شراء الشهادات عبر الطريقة الأسهل، والتي تتمثل في التطبيق الإلكتروني لبنكي الأهلي المصري ومصر.

ولا يتطلب الشراء عبر التطبيق الإلكتروني الذهاب إلى فرع البنك، حيث يمكن لأي عميل في أحد البنكين أن يقوم بتحميل التطبيق عبر المتجر، سواء لهواتف أندرويد، أو آيفون، والتسجيل برقم الحساب البنكي، وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار خانة شراء الشهادات.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا في مارس الماضي شهادات ادخار بعائد 18%، وهي الشهادات التي استمر طرحها لمدة شهرين وتم وقفها في مايو الماضي بعدما جمعة 750 مليار جنيه.