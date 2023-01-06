لأصحاب شهادة الـ17.25%.. طريقة لشراء «الـ25%» دون كسر القديمة

يبحث الكثير من أصحاب شهادات الادخار ذات العائد 17.25%، التي تم طرحها من جانب بعض البنوك الكبرى في آخر أكتوبر الماضي، عن طريقة للاستفادة من الشهادات الجديدة التي طرحها من جانب بنكي الأهلي المصري ومصر يوم الأربعاء الماضي بعائد استثنائي نسبته 25%.

ممنوع كسر الشهادات قبل 6 أشهر

ونظرا لأنه لا يمكن للمدخرين الذين اشتروا الشهادات ذات عائد 17.25% كسرها إلا بعد مرور 6 أشهر، فلن يكون باستطاعتهم الشهادات الجديدة ذات العائد الأعلى، غير أن هناك طريقة واحدة قد تكون هي الأفضل لأصحاب الشهادات الأقل فائدة وهي الاقتراض بموجب الشهادات، حيث تتيح البنوك نحو 90% من قيمة الشهادة المربوطة، وبضمانها، ومن ثم شراء الشهادات الجديدة بالمبلغ الذي تم اقتراضه.

الاقتراض بموجب الشهادة البنكية

ويتيح الكثير من البنوك، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، الاقتراض بموجب الشهادة، وبنسبة 90% منها، ما يعني أنه إذا كنت تمتلك شهادة بقيمة 100 ألف جنيه، يمكنك اقتراض 90 ألف جنيه من البنك بموجبها، وبالتالي الاستفادة من العائد الكبير المطروح حاليا، وسداد أقساط القرض من خلالها والاستفادة بالنسبة المتبقية.

موقف الشهادات السابقة

وكانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الأفريقي وقطر الوطني وبعض البنوك الأخرى طرحت في أكتوبر الماضي شهادات الادخار بعائد 17.25% سنوياً، وهو الشهر الذي تحركات لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وشهد قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.