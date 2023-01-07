إصابة معلمة إثر إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في أمريكا.. المتهم عمره 6 سنوات

أصيبت معلمة بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة قيام طفل يبلغ من العمر «6 سنوات» بإطلاق نار في مدرسة «ريتشنيك» الابتدائية في نيوبورت نيوز بـ«ولاية فرجينيا» الواقعة جنوب شرق البلاد، بعد ظهر أمس الجمعة، وأفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية باعتقال مطلق النار.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها فور إطلاق النار في مدرسة ريتشنيك الابتدائية، الفوضى التي أعقبت إطلاق النار عندما اجتاحت القوات الأمنية، مبنى المدرسة، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

ويوجد في مدرسة «ريتشنيك» الابتدائية حوالي 550 طالبًا من رياض الأطفال حتى الصف الخامس.

خلاف بين المعلمة والطالب

وأشارت السلطات الأمنية، إلى وجود خلاف بين المعلمة والطالب، موضحة أن المعلمة في حالة حرجة.

وأكد رئيس الشرطة ستيف درو في مؤتمر صحفي، إطلاق النار على معلمة في الثلاثينيات من عمرها، داخل فصل دراسي، فيما أشارت السلطات، إلى إغلاق مدرسة «ريتشنيك» الابتدائية، بعد غد الاثنين.

من جانبه، أوضح مدير المدارس العامة في «نيوبورت نيوز» ، الدكتور جورج باركر، في المؤتمر الصحفي: «إننا بحاجة إلى إبقاء الأسلحة بعيدًا عن أيدي شبابنا».

«نيوبورت نيوز» تشتهر بحوض بناء السفن

و«نيوبورت نيوز» مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 185 ألف شخص، وتقع في جنوب شرق «فرجينيا»، وتشتهر بحوض بناء السفن، الذي يبني حاملات الطائرات وسفن البحرية الأمريكية الأخرى، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية «إن بي آر».