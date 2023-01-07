مفاجأة.. صورة إقامة جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو بالسعودية «مزورة»

حصدت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروها أنها لبطاقة إقامة سعودية للإسبانية - الأرجنتينية جورجينا رودريجز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انضمامه إلى نادي النصر السعودي آلاف المشاركات والتعليقات، إلا أن الصورة في الحقيقة «مزيفة».

ويظهر في الصورة ما يبدو أنها بطاقة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وعليها صورة واسم جورجينا رودريجز.

«جورجينا بعد أن وقّع رونالدو مع نادي النصر»

وجاء في التعليق المرافق «جورجينا بعد أن وقّع رونالدو مع نادي النصر».

إضافة إلى ذلك، حاولت وكالة «فرانس برس» الفرنسية إدخال رقم الإقامة وتاريخ الميلاد الظاهر في البطاقة على موقع وزارة الموارد البشرية السعودية المعنية بإصدار الإقامات، فتبين أن الرقم غير موجود.

وعادة ما تظهر المعلومات المطلوبة على هذا الموقع إن كانت البيانات المستخدمة صحيحة.

أما الصورة الشخصية المستخدمة في البطاقة فمنشورة على موقع وكالة «جيتي» للصور عام 2019، وتظهر جورجينا خلال حفل في مدريد في 30 مايو 2019 لجمع الأموال لمكافحة مرض السرطان.