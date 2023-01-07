توزيع هدايا على شواطئ الغردقة احتفالا بعيد الميلاد المجيد (صور)

احتفلت فنادق الغردقة بعيد الميلاد المجيد بتوزيع الهدايا على المصريين والسياح الأجانب من رواد ونزلاء الفنادق صباح اليوم السبت على الشواطئ، وتزينت الفنادق بلافتات التهنئة بعيد الميلاد المجيد بعدة لغات، وسط فرحة العيد وتبادل التهاني والتبريكات مع العاملين بالقطاع السياحي.

توزيع هدايا عيد الميلاد بفنادق الغردقة

وأشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق حرصت على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، واستمرت الاحتفالات حتى صباح اليوم السبت بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، مهنئا الشعب المصري بعيد الميلاد.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة الفنادق وزعت هدايا متنوعة على المصريين والسياح الأجانب على شواطئ الغردقة احتفالا بعيد الميلاد المجيد، وذلك لحرص الفنادق على المشاركة في الأعياد والمناسبات المختلفة لتنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

ومن جانبه أشار مينا مجدي، مدير حجوزات بمجموعة فناق سياحية، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، أن فنادق الغردقة تشهد ارتفاعا في نسبة الإشغالات تزامناً مع أجازة أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد من مختلف الجنسيات الأجنبية.

ولفت إلى أن الفنادق دائما تحرص على المشاركة في الأعياد والمناسبات، حيث تم تخصيص أتوبيسات سياحية لنقل نزلاء الفنادق إلى كنائس الغردقة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

قداس عيد الميلاد المجيد

وترأس نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، بحضور محافظ البحر الأحمر وعدد من قيادات الأزهر والأوقاف وقيادات أمنية وتنفيذية وحضور عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات وعدد كبير من المواطنين لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.