احتفالات السياح بفنادق الغردقة بعيد الميلاد.. «زي بابا نويل وبوفيه خاص»

احتفلت فنادق الغردقة بعيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة، بمشاركة السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، الذين ارتدوا «زي بابا نويل»، وشملت الاحتفالات بوفيه خاص ضم مأكولات ومشروبات خصيصاً للاحتفال.

وتزينت الفنادق بصورة قداسة البابا تواضرس، وعبارات التهاني بالعيد وسط فرحة والسياح والتقاط الصور التذكارية لتوثيق فرحة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

زي بابا نويل وبوفيه خاص لعيد الميلاد المجيد

أوضح صلاح الديب، مسؤول بأحد فنادق الغردقة بأن احتفالات الفنادق بعيد الميلاد المجيد بدأت منذ الصباح بارتداء السياح زي بابا نويل، وحرصت الفنادق على التجهيز للاحتفال بإعداد بوفيه يضم مشروبات ومأكولات خاصة لهذه المناسبة.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»،أوضح أن الفنادق تزينت بصورة البابا تواضرس، وحرص السائحين ونزلاء الفنادق من المصريين على تبادل التهاني مع العاملين بالقطاع السياحى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بفنادق الغردقة

ومن جانبه أشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق دائما تحرص على المشاركة في الأعياد والمناسبات المختلفة لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

أوضح سامح جمعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فرحة السياح الأجانب بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتوثيقها بالتقاط الصور التذكارية ونشرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خير وسيلة الدعاية السياحية، وهي رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان والاستقرار.