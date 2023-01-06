البابا تواضروس: استقبلنا التهاني بعيد الميلاد من كبار المسؤولين بالدولة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه ينوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حضور قداس عيد الميلاد، اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، متابعا: «وتلقينا اتصالا هاتفيا رقيقا من المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وقد أعرب عن تهنئته بالعيد متمنيا التقدم والسلام لوطننا».

استقبال التهاني بالمقر البابوي

وأضاف «البابا تواضروس الثاني»، خلال كلمته في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: «استقبلنا بالمقر البابوي في الأيام الماضية التهاني من عدد من كبار المسؤولين، في مقدمتهم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قدم التهنئة بالعيد، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووفد من المجلس ضم المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، ومحمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد عزت مناع أمين عام مجلس النواب».

وتابع: «استقبلنا أيضا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ووفدا من المجلس ضم النائبة فيبي فوزي جرجس وكيل مجلس الشيوخ، التي تحضر معنا الصلاة، وحضر أيضا المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، ويحضر معنا القداس الإلهي المستشار الجليل بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا».

تهنئة شيخ الأزهر والمفتي

وواصل: «تلقينا التهنئة في المقر البابوي من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، على رأس وفد رفيع المستوى من القيادات الدينية ضم فضيلة الدكتور محمد الدويني، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والدكتور سلامة داوود، ولفيف من علماء وأساتذة مشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، واستقبلنا فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ووفدا من دار الإفتاء».

وأضاف: «ومن الوزراء، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وحسن شحاتة وزير القوى العاملة، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي».

ولفت إلى حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقيادات من الوزارة، إلى المقر البابوي.