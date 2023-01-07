الرئيس الجديد للكونجرس يتعهد بتخفيض أسعار السلع والطاقة والسيارات

تعهّد رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا كيفن مكارثي، اليوم السبت، بالعمل على تحقيق اقتصاد قوي لصالح المواطنين الأمريكيين، مؤكدا التزامه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها وليس الحزب أو الكونجرس فقط.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب، في أول خطاب له؛ حسب ما نقل تلفزيون «سي إن إن» الأمريكي، إن المجلس سيلتزم بوقف إنفاق واشنطن المسرف وتخفيض سعر منتجات البقالة وأسعار الغاز والسيارات والمنازل وكبح الدين الوطني المتزايد، إضافة إلى خفض تكلفة الطاقة على الأسر وخلق وظائف بمرتبات جيدة.

وأضاف مكارثي أن المجلس سيعمل على تمرير مشروعات قوانين لإصلاح مشكلات البلاد الموروثة بدءا من الحدود الجنوبية إلى سياسات الطاقة ومشكلات التعليم.

وسيجري إنشاء لجنة من الحزبين لدراسة كيفية استعادة مئات الآلاف من الوظائف التي ذهبت إلى الصين لكي تتمكن بلاده من الفوز بتلك المنافسة الاقتصادية.

وأكد مكارثي أن المجلس سيستخدم كل سلطاته للقيام بواجباته، متعهدا بالتمثيل والدفاع عن دافعي الضرائب وعدم تجاهل أي أزمة، مؤكدا أهمية العمل الجاد واستعادة الثقة داخل البلاد.

يشار إلى أنه جرى انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب بعد إجراء 15 جولة تصويتية.