سعر جرام الذهب عيار 21.. شهادة الـ 25% تفقد المعدن الأصفر جاذبيته

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم السبت، 1800 جنيه، في وقتٍ بدأت فيه شهادة بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، ذات العائد 25%، مزاحمة المعدن الأصفر، على جمع السيولة النقدية من الراغبين في الاستثمار والتحوط، ما أفقد الذهب بعضا من جاذبيته.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا الأربعاء الماضي، شهادة بفائدة شهرية 22.5%، وأخرى سنوية 25%، لمدة عام، على أن يستمر الاكتتاب بها لمدة أسابيع قليلة حسب التوقعات.

سعر عيار الذهب 21

وسجل عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً 2057 جنيها، وسجل عيار 18 اليوم 1543 جنيها، فيما سجل عيار 14 النحاسي 1200 جنيه، وسجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 14400 جنيه، حسبما أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، بدون مصنعية.

سعر الذهب عالميا

وعالمياً، سجلت أوقية الذهب أمس الجمعة، 1850 دولارا لتعود بذلك إلى مستوياتها السابقة، وأبلغ مجلس الذهب العالمي، بأن شهية البنوك المركزية مفتوحة على شراء المعدن النفيس، وأن 3 بنوك مركزية هي بنوك الشعب الصيني، التركي، والكازاخستاني، اشترت خلال شهر نوفمبر الماضي، 55 طن ذهب إضافية لاحتياطياتها.

مواصلة رفع أسعار الفائدة

ويواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تشديده النقدي بمواصلة رفع سعر الفائدة في 2023، وصولاً إلى 5.1% حسبما صرح سابقا رئيسه جيروم باول، من أجل ترويض التضخم ودفعه للهبوط، بعدما سجل أكبر مستوى منذ 4 عقود.