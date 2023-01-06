أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1780 جنيها بالتعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال بداية التعاملات المسائية بجميع محال الصاغة في محافظات مصر، بينما ارتفع سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 3 دولارات، وسط دعوات من الأهلي بتحجيم الشراء في مراسم الزفاف حتى بين العائلات الكبرى والمقتدرة ماديًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وشهدت محال الصاغة في المحافظات اليوم، إقبالًا من المواطنين على بيع الذهب الخاص بهم، لتحقيق أرباح من أسعار الذهب اليوم، خصوصًا أنّ الكثيرين منهم يرغب في تحويل الذهب إلى شهادة بفائدة 25% التي أعلنت عنها البنوك مؤخرًا.

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر

وأكد عبد المحسن مصطفى، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استقرار أسعر الذهب اليوم في مصر، داخل محال الصاغة، موضحًا أنّه لا يوجد حركة شراء لكن هناك حركة بيع من قبل المواطنين بصورة ملحوظة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وأشار إلى أنّ سعر أونصة الذهب التي بلغ وزنها 31.10 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24 سجلت 1845 دولارًا للبيع، بينما سجلت 1843 دولارًا للشراء في بداية التعاملات المسائية.

على جانب آخر، كشفت نهى أبو الغيط، تاجر ذهب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة خلال بداية التعاملات المسائية جاء كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 2034.25 جنيه للبيع، بينما سجل 1988.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22 سجل 1864.75 جنيه للبيع، فيما سجل 1822.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 1780 جنيهًا للبيع، بينما سجل 1740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 1525.75 جنيه للبيع، فيما سجل 1491.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14 سجل 1186.75 جنيه للبيع، بينما سجل 1160 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12 سجل 1017.25 جنيه للبيع، فيما سجل 994.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9 سجل 762.75 جنيه للبيع، بينما سجل 74575 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشارت إلى أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، سجل 14240 جنيهًا للبيع، و13920 جنيهًا للشراء في التعاملات المسائية، موضحةً أنّ الجنيه الذهب، والسبائك الذهبية هما أفضل وسيلتين لاستثمار الأموال، نظرًا لاحتفاظهما بقيمتهما، وعدم خسارة مبلغ كبير ضمن احتساب الفارق بين القديم والجديد، فضلًا عن عدم خسارة مصنعية كبيرة.